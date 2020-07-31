Казанский о назначении Кравчука в ТКГ: должность эта - номинальная

"Должность руководителя украинской делегации не позволит ему подписывать ничего такого, с чем бы не было бы согласно руководство страны".

Журналист Денис Казанский, привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в качестве представителя ОРДЛО, отметил, что должность руководителя украинской делегации является номинальной и назначение на нее первого президента Украины Леонида Кравчука не позволит ему подписывать что-то, с чем бы не было согласно руководство страны.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", - подчеркнул Казанский.

Комментируя интервью Кравчука, в котором тот заявил, что готов идти на компромиссы, Казанский отметил, что ходе минских переговоров Украины уже неоднократно шла на компромиссы.

"Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом закон об особом статусе Донбасса, который потом продлялся ежегодно. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - пояснил он.

"А на какие компромиссы за это время пошла РоSSия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция русских и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет или так, как хотим мы, или никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - добавил Казанский.

Напомним, 28 июля стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма слагает свои полномочия. Он представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 по сентябрь 2018 года. Затем он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста". В прошлом году в июне Кучма по просьбе Зеленского вернулся на должность представителя Украины в ТКГ.

30 июля президент Владимир Зеленский уполномочил Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в ТКГ.