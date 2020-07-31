Почта, страховые и другие финучреждения будут принимать цифровые документы в «Дії»

Национальный банк разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы из мобильного приложения «Дія». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на постановление Нацбанка.

Почта, страховые и другие финучреждения будут принимать цифровые документы в «Дії»
Фото: volodymyrets.city

Каких компаний касается

Постановление касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций и т.п.

Что это значит для клиентов

Украинцы смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном.

Работники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или зарубежного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение «Дія».

Также появится возможность верификации клиентов с помощью получения учреждением данных Системы BankID и наложения лицом КЭП на копию своего идентификационного документа.

Верифицировать ФОП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ).

В Минцифры также сообщили, что продолжается разработка программного обеспечения, которое позволит компаниям подтверждать достоверность цифровых документов в приложении «Дія».

Напомним

  • С 21 июля в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного.

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