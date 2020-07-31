20% населения Украины получат вакцину от COVID-19

Получение вакцины в таких объемах по доступной цене или бесплатно уменьшит нагрузку на бюджет.

20% населения Украины получат вакцину от COVID-19
Фото: https://www.facebook.com/viktor.liashko

Об итогах очередной онлайн-встречи относительно участия Украины в механизме COVAX - механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19, которая состоялась сегодня, написал на своей странице в фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Принимая участие в этом механизме, правительство Украины сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен. Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, которые покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска.

По словам Ляшко, на конец июля 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний.

К гонке исследований присоединились как ведущие университеты и научные институты мира - Оксфорд, Имперский колледж Лондона (Великобритания), Национальный институт аллергии и инфекционных болезней (США), Университет Осаки (Япония), Академия военных наук, Институт микробиологии, Пекинский Институт Биотехнологий и т.д.), так и наиболее мощные мировые производители фармацевтической продукции - Pfizer, AstraZeneca, GSK и компании в сфере биотехнологий.

"Определить, какой именно будет вакцина, до сих пор невозможно, ведь кандидаты различаются как по платформе (модифицированные РНК и ДНК, на основе протеинов, деактивированного вируса или вирусных векторов), так и по способу и кратности введения", - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас лидерами являются вакцины, которые требуют двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции.

Напомним, в США 27 июля началось самое крупное на сегодня испытание вакцины от коронавируса. В нем участвуют 30 тысяч добровольцев.

Несколько других вакцин, разработанных в Китае и британским Оксфордским университетом в этом месяце, находятся на финальном тестировании в Бразилии и других странах, которые сильно пострадали от пандемии.

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