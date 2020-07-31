Евросоюз ввел санкции против 4 россиян и ГРУ РФ за кибератаки

А также за распространение вредоносных вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Европейский Союз ввел санкции против четырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил РоSSии за кибератаки.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС , сообщает УНИАН.

"Совет ЕС сегодня решил ввести ограничительные меры против шести человек и трех организаций, ответственных или причастных к различным кибератакам", - говорится в сообщении.

В частности, санкции введены за попытки осуществления кибератак против Организации по запрещению химического оружия, а также за распространение вредоносных вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Лицам и организациям из Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, против кого введены санкции.

Так под санкции попали граждане РоSSии: сотрудник по вопросам поддержки разведывательной деятельности Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Алексей Минин и представители Главного управления Генштаба ВС РФ Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников (все причастны к совершению атаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия).

Также санкции введены против Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил РоSSии в связи с распространением вируса NotPetya. С помощью этого вируса РоSSия зимой 2015-2016 года осуществляла атаки на украинскую электрическую сеть.

Также в 2017 году от этого вируса пострадали многие страны, что привело к экономическим потерям.

Напомним, немецкое правительство предложило странам-членам Европейского Союза ввести совместные санкции из-за масштабной хакерской атаки на Бундестаг пять лет назад. В федеральном правительстве Германии считают, что к ней был причастен хакер Главного разведывательного управления Генерального штаба РоSSийской Федерации. Хакерская атака на компьютерную систему Бундестага стала в то время крупнейшим преступлением в Германии.