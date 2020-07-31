Евросоюз ввел санкции против 4 россиян и ГРУ РФ за кибератаки
А также за распространение вредоносных вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Европейский Союз ввел санкции против четырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил РоSSии за кибератаки.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС, сообщает УНИАН.
"Совет ЕС сегодня решил ввести ограничительные меры против шести человек и трех организаций, ответственных или причастных к различным кибератакам", - говорится в сообщении.
В частности, санкции введены за попытки осуществления кибератак против Организации по запрещению химического оружия, а также за распространение вредоносных вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Лицам и организациям из Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, против кого введены санкции.
Так под санкции попали граждане РоSSии: сотрудник по вопросам поддержки разведывательной деятельности Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Алексей Минин и представители Главного управления Генштаба ВС РФ Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников (все причастны к совершению атаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия).
Также санкции введены против Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил РоSSии в связи с распространением вируса NotPetya. С помощью этого вируса РоSSия зимой 2015-2016 года осуществляла атаки на украинскую электрическую сеть.
Также в 2017 году от этого вируса пострадали многие страны, что привело к экономическим потерям.
Напомним, немецкое правительство предложило странам-членам Европейского Союза ввести совместные санкции из-за масштабной хакерской атаки на Бундестаг пять лет назад. В федеральном правительстве Германии считают, что к ней был причастен хакер Главного разведывательного управления Генерального штаба РоSSийской Федерации. Хакерская атака на компьютерную систему Бундестага стала в то время крупнейшим преступлением в Германии.
В 2017 году Совет ЕС решил разработать основу для совместного дипломатического ответа Евросоюза на вредную кибердеятельность - так называемый набор инструментов кибердипломатии (Cyber Diplomacy Toolbox).