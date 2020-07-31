Местные советы могут принимать решения о запрете игорного бизнеса, - Тимошенко

В Запорожье приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

Местные советы могут принимать решения о запрете игорного бизнеса, - Тимошенко
Фото: tsn.ua

Запорожский районный совет, который возглавляет представитель партии "Батькивщина" Сергей Бурма, принял решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

Об этом говорится в

обращении партийцев Запорожья.

"Никакие казино и залы игровых автоматов на нашей территории открыты не будут. Обворовывать запорожцев, извлекать у людей из карманов последнее мы не позволим", - сказал председатель областной организации "Батькивщины" Владислав Куценко.

Официальное решение по этому поводу сегодня принял Запорожский районный совет по инициативе депутатов от "Батькивщины". Его подписал председатель районного совета Сергей Бурма.

"Таким образом, запорожцы публично и юридически выступили против аморального закона о легализации игорного бизнеса, протянутого "слугами народа", который на днях вступает в силу, и фактически заблокировали его реализацию на территории Запорожского района", - говорится в сообщении.

Фото: Сергій Бурма/facebook

"Сегодня Запорожский районный совет, не дожидаясь публикации закона о легализации игорного бизнеса, принял решение, которым запретил работу заведений игорного бизнеса на территории нашего района. Пусть едут играть в Монте-Карло. В Запорожском районе казино не будет", - добавил Бурма.

Напомним, 21 июля Верховная Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса. Документ был заблокирован постановлениями народных депутатов, которые требовали отменить решение о принятии закона в целом.

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