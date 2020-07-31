Статус государственных праздников могут получить Курбан-Байрам, Ханука, Песах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сегодня мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Он отметил, что этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости.

"Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, что глава государства поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Соответствующий указ №303/2020 глава государства подписал 30 июля 2020 года.

Как указано в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.