Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус рассматривает возможность увольнения
"Я пришел на эту должность только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит".
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус рассматривает возможность ухода с поста руководителя предприятия.
Об этом он сообщил во время круглого стола в Киевской школе экономики, передают
"Украинские Новости".
"Я чувствую политическую поддержку... То есть команда будет двигаться. Что касается лично меня, то я пришел на эту должность только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит - forensic-аудит, сделать стратегические документы и создать новую команду. Сейчас я на этой должности уже 11 месяцев. Это втрое или вчетверо больше, чем я планировал и чем было договорено лично с президентом. Команда будет работать и дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим, на какой должности", - сказал Абромавичус.
Также он рассказал о результатах своей работы.
"За 11 месяцев мы приняли почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 человек (всего штат сотрудников), то есть все заместители генерального директора совершенно новые люди. Также мы поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий", - отметил Абромавичус.
Напомним, в интервью LB.ua вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский выступил за смену руководства концерна "Укроборонпром". Он отметил, что в рамках реформирования концерна "должен быть серьезно изменен" менеджмент. Уруский подчеркнул, что поддерживает корпоративное управление в концерне, но хочет видеть там профессиональных людей.
Президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса на должность гендиректора "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года."Укроборонпром" планировал разделение на шесть отраслевых государственных корпораций. Сам концерн должны были ликвидировать.