Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус рассматривает возможность увольнения

"Я пришел на эту должность только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит".

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус рассматривает возможность ухода с поста руководителя предприятия.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киевской школе экономики, передают

"Украинские Новости".

"Я чувствую политическую поддержку... То есть команда будет двигаться. Что касается лично меня, то я пришел на эту должность только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит - forensic-аудит, сделать стратегические документы и создать новую команду. Сейчас я на этой должности уже 11 месяцев. Это втрое или вчетверо больше, чем я планировал и чем было договорено лично с президентом. Команда будет работать и дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим, на какой должности", - сказал Абромавичус.

Также он рассказал о результатах своей работы.

"За 11 месяцев мы приняли почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 человек (всего штат сотрудников), то есть все заместители генерального директора совершенно новые люди. Также мы поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий", - отметил Абромавичус.

Напомним, в интервью LB.ua вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский выступил за смену руководства концерна "Укроборонпром". Он отметил, что в рамках реформирования концерна "должен быть серьезно изменен" менеджмент. Уруский подчеркнул, что поддерживает корпоративное управление в концерне, но хочет видеть там профессиональных людей.

Президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса на должность гендиректора "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года."Укроборонпром" планировал разделение на шесть отраслевых государственных корпораций. Сам концерн должны были ликвидировать.