В РоSSии студента из США приговорили к 9 годам колонии за сопротивление полиции при задержании

Американский посол назвал приговор "театром абсурда".

В РоSSии студента из США приговорили к 9 годам колонии за сопротивление полиции при задержании
Тревор Рід
Фото: lenta.ru

Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима. По данным следствия, летом прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление полицейским при задержании.

Об этом сообщает Би-би-си.

28-летний гражданин США был признан виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК). Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

По версии следствия, 16 августа прошлого года в полицию поступило сообщение, что возле дома на севере Москвы мужчина ссорится с двумя женщинами. Полицейские, прибывшие по вызову, попытались успокоить мужчину, но тот проявил агрессию и оказал им сопротивление.

Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в отделение. Отмечается, что по дороге задержанный "напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию".

В отделении выяснилось, что задержанный - уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.

Сам Рид в суде заявил, что не признает своей вины. По его словам, он не помнит, что произошло, так как был пьян.

Посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор "театром абсурда".

"Сегодня американский гражданин Тревор Рид был осужден и приговорен к девяти годам тюрьмы на основании доказательств столь смехотворных, что даже судья смеялся при вынесении приговора. Это был театр абсурда", - говорится в заявлении Салливана.

Напомним, в июне роSSийский суд приговорил к 16 годам гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже. 48-летний Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. Он был пехотинцем в армии США с 1994 года, дважды служил в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили. После этого с 2017 года Уилан работал начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган, которая занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе роSSийскому КамАЗу. Его родные утверждали, что в РоSSию он ездил на свадьбу друга.

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