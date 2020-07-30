Венедиктова назначила Пискуна своим советником на общественных началах

Основанием для назначения в приказе названо заявление самого Пискуна.

Венедиктова назначила Пискуна своим советником на общественных началах
Фото: podrobnosti.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Он опубликовал в фейсбуке фото приказа Венедиктовой от 27 июля.

В документе отмечается, что Пискун назначен вне штата на общественных началах. Основанием для назначения названо заявление самого Пискуна.

Напомним, в июне 2013 года в СМИ появились сообщения, что Святослав Пискун будет просить политического убежища во Франции. Отмечалось, что Пискун вместе с семьей эмигрировал из Украины, якобы из-за давления, которое оказывает на него Генеральная прокуратура в связи с новым производством по делу ЕЭСУ. Как известно, Пискун в 2005 году, занимая должность генерального прокурора, это дело против Юлии Тимошенко закрыл. Однако он опроверг эти данные. Он пояснил, что за рубежом находился для реабилитации после сложной операции.

В 2014 году Центризбирком зарегистрировал Пискуна на парламентские выборы, поскольку тот в суде сумел доказать, что почти весь 2013 год жил в Украине, а не за границей.

В 2016 году Пискун был избран главой Союза юристов Украины вместо Валерия Евдокимова, который работал на этой должности с 1995 года.

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