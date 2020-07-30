Бывших должностных лиц ВСУ уличили в злоупотреблениях на 37 млн гривен при обустройстве полигона "Широкий Лан"

Пяти лицам сообщено о подозрении.

Бывших должностных лиц ВСУ уличили в злоупотреблениях на 37 млн гривен при обустройстве полигона "Широкий Лан"
Фото: Виктор Муженко / Facebook

Детективы Национального бюро разоблачили группу в составе бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и бизнеса на злоупотреблениях при обустройстве военного полигона "Широкий Лан" в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечают, что в результате их действий государству был нанесен ущерб более чем на 37 млн гривен.

Сегодня, 30 июля, пяти лицам сообщено о подозрении: начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ; начальнику Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ; начальнику отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ (все должности - на момент совершения преступления); бенефициару и директору ООО. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. НАБУ и САП принимает меры для установления других участников совершения преступления.

"Следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий Лан» в с. Ульяновка (Николаевская обл.) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба вследствие незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами", - отметили в НАБУ.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 года.

Напомним, в 2016 году тогдашний министр обороны Степан Полторак отстранил от выполнения служебных обязанностей командира воинской части на полигоне "Широкий Лан". После проверки был выявлен ряд нарушений, по которым назначено расследование.

Ранее Полторак уволил полковника из-за срыва ремонта столовой на этом полигоне. В том же году начальник полигона "Широкий Лан" был признан виновным в нарушениях при проведении закупок и приговорен к трем суток гауптвахты.

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