В Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном самолета МАУ

МИД Украины обещает приложить все усилия, чтобы выплаты были максимальными.

В Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном самолета МАУ
Фото: МЗС України

Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат. А это - достижение справедливости", - заявил министр иностранных дел Дмитро Кулеба.

Он добавил, что МИД Украины приложит все усилия к тому, чтобы компенсации были максимальными.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - добавил глава МИД.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", приведшей к катастрофе.

18 июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинского самолета МАУ. Исследовала самописцы сбитого в Иране самолета международная комиссия из 20 человек.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, расшифровка черных ящиков прошла успешно и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопросы LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы к Ирану, Кулеба ответил, что "не надо спешить с этим вопросом".

"Предлагаю не угрожать Ирану санкциями за то, что они что-то не сделают. Мы рассчитываем на то, что Иран осуществит те действия, которые я указал. Потому что они понимают, что происшедшее - это не результат ошибки одного человека... Поэтому в интересах всех сторон, чтобы Иран расследование провел соответствии с международными стандартами... Конечно, если будут избегать поиска правды и установления всех обстоятельств, мы перейдем к другой стратегии!" - сказал министр.

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