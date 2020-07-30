В Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном самолета МАУ

Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат. А это - достижение справедливости", - заявил министр иностранных дел Дмитро Кулеба.

Он добавил, что МИД Украины приложит все усилия к тому, чтобы компенсации были максимальными.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - добавил глава МИД .

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев , разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", приведшей к катастрофе.

18 июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинского самолета МАУ. Исследовала самописцы сбитого в Иране самолета международная комиссия из 20 человек.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, расшифровка черных ящиков прошла успешно и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопросы LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы к Ирану, Кулеба ответил, что "не надо спешить с этим вопросом".