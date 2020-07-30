ФСБ заявила о задержании "украинского шпиона" в Крыму

РоSSийская ФСБ заявила о задержании в оккупированном Крыму военного Черноморского флота, который якобы работал на украинскую разведку.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия оккупантов, задержанный передавал украинской разведке секретные данные. Мужчину задержали в Севастополе.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд арестовал его, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в феврале ФСБ задержала в Крыму члена добровольческого батальона им. Челебиджихана, обвинив его в участии в "незаконном военном формировании".

Кроме того, в ноябре 2019-го ФСБ заявила о задержании "украинского шпиона" в Ростовской области. Оккупанты заявили, что мужчина выполнял задания ГУ разведки Минобороны и собирал секретные данные.