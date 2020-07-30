СБУ разоблачила схему поставок в РФ украинских товаров военного назначения

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в РоSSию товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

Отмечается, что противоправный механизм поставок был разоблачен и блокирован Службой в марте этого года. Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - подчеркивают в СБУ .

Также задокументировано, что в страну-агрессора участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных роSSийских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения роSSийской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ .

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщено организатору и трем фигурантам уголовного производства - должностным лицам частных компаний-поставщиков.

Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы.