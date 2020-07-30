Подозреваемых в совершении терактов в Киеве взяли под стражу

Двух организаторов серии взрывов в столице арестовали до 19 сентября.

Подозреваемых в совершении терактов в Киеве взяли под стражу
Фото: прокуратура Києва

Организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 50 биткоинов, арестовали на два месяца без залога.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда подозреваемые, действия которых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины, будут находиться под стражей до 19 сентября.

Ранее мы сообщали, что 27 июля в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 г.р. в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле.

Напомним, в Киеве 18 июля вечером возле метро "Шулявская" взорвалась мусорная урна. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летний студент был госпитализирован с места происшествия. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам.

20 июля в кафе у метро "Лесная" взорвалась оставленная под столом сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

21 июля сообщалось, что неизвестный заминировал два киоска на Минском рынке. Также сообщалось о взрыве в доме на Подоле.

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