Киев может быть внесен в “оранжевую” карантинную зону

Киев может быть внесен в &ldquo;оранжевую&rdquo; карантинную зону

Эпидемиологическая ситуация в Киеве приближается к оранжевой зоне в соответствии с зонированием, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа. Решение об этом власти должны принять завтра, 31 июля. 

Об этом KV стало известно из сообщения РБК-Украина со ссылкой на главу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

"Киев окажется на границе – между желтой и оранжевой зонами", – сообщил Олег Рубан. 

В соответствии с адаптивным карантином Украину планируют поделить на четыре зоны карантина – зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, в ней рекомендуется придерживаться социальной дистанции, во время массовых мероприятий действует ограничение – один человек на 5 кв.м. 

Желтая зона подобна зеленой, но является предупредительной. В ней запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона, кроме вышеупомянутого, включает запрет работы развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Красная зона, кроме вышеупомянутых ограничений и запретов, включает запрет работы общественного транспорта, посещения заведений образования, деятельности кафе и ресторанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве стало на 199 больных COVID-19 больше. Это самое большое количество за весь период пандемии.

Фото: "Информатор"


Александр Кравченко, КиевВласть

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