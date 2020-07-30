Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных в Беларуси боевиков

Песков также сказал, что в РоSSии "юридически нет ЧВК".

РоSSия не признает украинского гражданства задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер".

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "военных компаний в РоSSии юридически нет", пишет УНИАН.

"Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане РоSSии", - заявил Песков, отвечая на вопрос, какую позицию займет Москва в случае экстрадиции этих лиц в Украину, поскольку часть задержанных имеет украинское гражданство и паспорта РФ .

При этом он отметил, что "нужно сначала понять, в чем их обвиняют". Песков добавил, что Кремлю не сообщали об обвинении задержанных в участии в боях на Донбассе.

Напомним, что вчера под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ . Некоторые из них - уроженцы Украины.

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.

Позже сообщили, что МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском.