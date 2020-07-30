Совбез Беларуси не исключает отключения интернета по всей стране в случае угрозы нацбезопасности

На свободе остаются около 170 боевиков, проникших на территорию Беларуси.

Совет безопасности Беларуси не исключает возможности отключения интернета по всей стране в случае возникновения угрозы нацбезопасности после задержания боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил на встрече с кандидатами в президенты, пишет "Белорусский партизан".

Один из кандидатов в президенты, Андрей Дмитриев, спросил Равкова, могут ли в Беларуси принять такие меры. Равков заявил, что отключение интернета не отвергается. Также он сообщил, что задержанные боевики дают разные показания.

Некоторые говорят, что приехали в Беларусь делать революцию. При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь .

Дмитриев отметил, что после встречи с Равковым и другими кандидатами в президенты не хватает "большого пласта информации".

"Если в стране ходят 170 человек, то где закрытые города? Когда нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще группировки, то когда мы увидим ноту МИД Беларуси в адрес РоSSии?" - отметил он.

Напомним, что вчера под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ . Некоторые из них - уроженцы Украины.

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе.

Позже сообщили, что МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может потребовать выдачи своих уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их.

В Беларуси заявили, что подозревают задержанных в подготовке теракта.