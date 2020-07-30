Разумков уверен, что Кравчук "будет более чем полезен в Минском процессе"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в случае, если первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, он будет более чем полезен.

Об этом глава парламента сказал на пресс-конференции в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

"Я убеждён, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом - он будет более чем полезен в этом процессе", - заявил Разумков.

Спикер Рады также отметил, что хотел бы лично поблагодарить предыдущего главу украинской делегации Леонида Кучму, который приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы ТКГ.

28 июля стало известно, что глава украинской группы в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия. Он представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 по сентябрь 2018 года. Затем он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста».

В июне прошлого года Кучма по просьбе Зеленского вернулся на должность представителя Украины в ТКГ.

20 мая президент Зеленский сообщил, что Кучма хочет уйти из Минского процесса и передать свои полномочия Резникову.

29 июля стало известно, что Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в Контактной группе по вопросам Донбасса.

В этот же день вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ.