Комплекс для отдыха, который строили в приазовской Урзуфе специально для президента-беглеца Виктора Януковича, превратили в военную базу.

Об этом сообщает УНИАН.

Дача до сих пор является закрытым объектом, здесь сейчас базируются военные. От враждебной РоSSии постройку отделяет только море.

Журналисты рассказывают, что на территории комплекса до сих пор много сосен и волнорезов. В бывшей совещательной комнате обустроили библиотеку, а у бывшего гаража стоят танки. Со времен Януковича на базе отдыха остался только стол.

Напомним, имение экс-президента Виктора Януковича под Мариуполем, в Урзуфе, бойцы добровольческого полка "Азов" заняли еще в 2014 году.

Были оборудованы точки радиотехнической связи, склады с оружием, гаражи и ремонтные мастерские, медчасть и кухня. Каждое здание в бывшем имении Януковича приспособили для нужд добровольцев.