Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке теракта

Совбез собрал всех кандидатов в президенты, чтобы сообщить им о дестабилизации ситуации.

Задержанные в Беларуси роSSийские боевики частной военной компании "Вагнер" подозреваются в подготовке теракта.

Об этом сообщил председатель Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, пишет "Белорусский партизан".

Равков сообщил, что всего на территорию страны попали около 200 боевиков, из которых вчера удалось задержать только 33. Остальные разыскиваются.

"Это как искать иголку в стоге сена", - добавил глава Совбеза.

Утром в ЦИК Беларуси вызвали всех кандидатов в президенты. По словам Равкова, их информировали о дестабилизации положения в Беларуси внешними силами.

Напомним, что вчера под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ . Некоторые из них - уроженцы Украины.

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны в Донбассе.

Позже сообщили, что МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может потребовать выдачи своих уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками.