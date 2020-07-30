Комарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители генпрокурора - Таран

Комарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители генпрокурора - Таран

Роман Говда, по мнению некоторых политических экспертов, мог занять пост первого заместителя генпрокурора благодаря предупреждению об обысках "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого. 

Об этом KV стало известно из сообщения “Українськіх новин”, в котором они ссылаются на заявление политического эксперта Виктора Тарана.

"Роман Говда занял пост первого заместителя генерального прокурора. Человек, который, как известно, не гласно преследовал майдановцев – снова у власти. Честно – не понимаю как так произошло. Говорят, что кадровом прыжке он обязан Комарницкому, которого предупредил об обысках. Об этом сообщает один из телеграмм-каналов, который своими инсайдами и "сливами" доказал, что у него надежные источники и им можно доверять", – заявил Виктор Таран.

Сообщается, что он процитировал информацию из указанного источника: "Роман Говда, который стал первым заместителем генпрокурора – заслужил свое назначение тем, что предупредил "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого о готовящихся департаментом специальных расследований МВД обысках у самого "смотрящего", а также на предприятии "Эко-буд-трейд" сестры нардепа Тищенко".

“Українські новини” со ссылкой на мнение эксперта сообщают, что такая информация звучит "более чем правдоподобно", особенно учитывая уже известные факты, изложенные в частности, народным депутатом Гео Леросом.

“Сегодня состоялось более 50 обысков у команды Комарницкого, которая распилила столичный бюджет на 16 млрд гривен, украла не сотни, а тысячи гектар киевской земли и десятки городских зданий. Очень переживаю за руководителя городской партийной организации СН Колю Тищенко, его родственника Германа Блинова, который курирует все крупные стройки Киева, в том числе Подольско-Воскресенский мост, Шулявка", – написал Гео Лерос 17 июля.

И буквально вскоре после этого тот же Лерос сообщил: "Прокуратура под руководством Венедиктовой полностью слила обыски, Комарницкий был предупрежден и обыски встречали адвокаты".

По словам эксперта, передают “Українські новини”, изложенные Леросом факты полностью совпадают с информацией о назначении Говды по протекции Комарницкого.

"Комарницкий, очевидно, продвинул Говду в первые заместители председателя Офиса генпрокурора в благодарность за предупреждение об обысках. А в том, что "смотрящий" действительно мог это сделать, сомневаться не приходится. Учитывая его обширные связи в силовых структурах. О каких красноречиво говорят его встречи с и. о. прокурора Киева Стояновским, его поездки под грифом секретности в СБУ, его связи в ГБР... Теперь же связи Комарницкого с правоохранителями укрепились еще сильнее", – резюмировал Виктор Таран.

Фото: zn.ua


Алексей Ветров, КиевВласть

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