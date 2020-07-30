Вопрос места возведения мечети в Киеве в большей степени решен - посол Турции
Обсуждение дизайна мечети, строительство которой планируется в Киеве, продолжается. В то же время вопрос места ее возведения в большей степени решен. Мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.
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"Украина – это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", – сообщил информагентству посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.
Он добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.
"У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику", – подчеркнул посол.
По его словам, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.
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