В СНБО предложил экстрадировать в Украину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Сергей Кривонос уже обращался с этим вопросом в МИД.

Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками роSSийской военной компании "Вагнер".

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает 5 канал.

Он сказал, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

«Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо", - отметил заместитель секретаря СНБО.

По мнению Кривоноса, это дало бы толчок к улучшению отношений Украины и Беларуси.

"И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - отметил заместитель секретаря СНБО.

Напомним, 29 июля в Беларуси сообщили, что под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ .

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.