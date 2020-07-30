Первым замом Венедиктовой стал скандально известный экс-прокурор Киева Роман Говда

Первым замом Венедиктовой стал скандально известный экс-прокурор Киева Роман Говда

Первым заместителем генерального прокурора Ирины Венедиктовой стал скандально известный экс-прокурор Киева Роман Говда (на фото слева). Венедиктова уверена, что Говда усилит профессиональный коллектив Офиса генпрокурора. 

Об этом KV стало известно из сообщения Офиса генпрокурора. 

В среду, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего первого зама – Романа Говду.

“Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее”, – сообщила Венедиктова во время представления первого зама.

Также Ирина Венедиктова выразила уверенность, что Говда усилит профессиональный коллектив Офиса. 

Как сообщала KV, недавно в столичной прокуратуре сменился руководитель. Прокурором Киева был назначен Олег Кипер. После Революции Достоинства он попал под люстрацию. Недавно суд признал незаконным увольнение Олега Кипера.

В начале мая KV сообщала, что прокуратуру Киева снова возглавил скандально известный Роман Говда. Временно исполняющим обязанности главы прокуратуры Киева с 4 мая его назначила генпрокурор Ирина Венедиктова. 

Отметим, что, по данным экс-члена конкурсной комиссии при ГПУ Александра Леменова, Говда провалил переаттестацию.

Несмотря на то, что Роман Говда с декабря 2010 по апрель 2014 года занимал должность начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении ОРД ГПУ, ему удалось избежать люстрации, хотя п. 7 ст. 2 закона “Об очищении власти” однозначно распространяет его действие на должностных и служебных лиц органов прокуратуры.

Темным пятном на кителе Говды считается скандал, случившийся на одном из заседаний Одесской ОГА. Тогда губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во всеуслышание обвинил сотрудников одесской прокуратуры в бандитизме и рэкете.

В феврале 2016 года зампрокурора Виталий Касько обвинил Говду в затягивании дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников, а также в провале работы по возврату коррупционных средств, присвоенных прежней властью. 

Напомним, в декабре 2019 года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду. Его заместители также подали в отставку.

Роман Говда был назначен на пост прокурора Киева 6 июля 2016 года.  Коллективу столичной прокуратуры в качестве руководителя Говда был представлен генпрокурором Юрием Луценко. После его назначения экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что у нового прокурора Киева Романа Говды нет таких заслуг, чтобы занимать данную должность.

Фото: Офис генпрокурора


Сергей Албул, КиевВласть

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