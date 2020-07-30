Первым замом Венедиктовой стал скандально известный экс-прокурор Киева Роман Говда
Первым заместителем генерального прокурора Ирины Венедиктовой стал скандально известный экс-прокурор Киева Роман Говда (на фото слева). Венедиктова уверена, что Говда усилит профессиональный коллектив Офиса генпрокурора.
Об этом
В среду, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего первого зама – Романа Говду.
“Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее”, – сообщила Венедиктова во время представления первого зама.
Также Ирина Венедиктова выразила уверенность, что Говда усилит профессиональный коллектив Офиса.
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Несмотря на то, что Роман Говда с декабря 2010 по апрель 2014 года занимал должность начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении ОРД ГПУ, ему удалось избежать люстрации, хотя п. 7 ст. 2
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Напомним, в декабре 2019 года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду. Его заместители также подали в отставку.
Роман Говда был назначен на пост прокурора Киева 6 июля 2016 года. Коллективу столичной прокуратуры в качестве руководителя Говда был представлен генпрокурором Юрием Луценко. После его назначения экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что у нового прокурора Киева Романа Говды нет таких заслуг, чтобы занимать данную должность.
Фото: Офис генпрокурора