В МОН назвали новации вступительной кампании в этом году

Абитуриенты смогут подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения и неограниченное количество на контракт.

В МОН назвали новации вступительной кампании в этом году
Фото: Макс Левин

В Украине 1 августа стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения. В этом году абитуриенты смогут подать до 5 заявлений на бюджет, а также неограниченное количество заявлений на контракт.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, поступающие смогут подать заявления на бюджет в период с 13 по 22 августа.

Вступительная кампания в высшие образовательные учреждения начнется 1 августа.

"1 августа в 10:00 будет открыта возможность регистрации электронных кабинетов", - сказал Витренко.

Также в этом году абитуриенты льготных категорий смогут подать электронные заявления на поступление при наличии хотя бы одного сертификата внешнего независимого оценивания 2017-2020 годов.

"Для этого им нужно перед подачей заявлений обратиться в одно из высших учебных или профессионального образования заведений с подтверждающими документами для внесения в Реестр лиц со специальными условиями", - рассказал замминистра.

Еще одной новацией стала возможность для абитуриентов сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ, а также проходить творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет. Такие абитуриенты могли зарегистрироваться в вузе для сдачи экзаменов и творческих конкурсов по 24 июля. Сдача экзаменов и написание творческих конкурсов пройдет с 1 по 12 августа.

Кроме того, в этом году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут созданы во всех университетах МОН, МОЗ, Минкультуры и в трех учреждениях высшего образования МВД.

В Минобразования сообщили, что теперь в рамках отдельной квоты на участие в конкурсном отборе могут претендовать не только абитуриенты из АР Крым и Севастополя, но и с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, линии соприкосновения.

Напомним, на сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в вузы.

Помимо предоставления онлайн-помощи, специалисты ведомства консультируют на бесплатной горячей линии по вопросам вступительной кампании и с помощью других средств связи. График работы специалистов: пн-чт - 09:00 - 18:00; пт - 09:00 - 16:45.

В этом году из-за введения карантина изменились сроки проведения вступительной кампании: все даты сместились на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО) и до 16 августа (для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены).

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