Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США с помощью картин

С 2014 года миллиардеры потратили на произведения искусства $18,4 млн.

Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США с помощью картин
Фото: https://finparty.ru/

РоSSийские миллиардеры, братья Аркадий и Борис Ротенберги, на которых наложены санкции США, нашли способ обойти американские законы и отмыть миллионы долларов на рынке искусства.

Об этом сообщает The Bell. Ротенберги обвинения отвергают.

Как установило расследование, через два месяца после введения индивидуальных санкций в 2014 году Ротенберги купили 10 картин за $6,8 млн на аукционе Sotheby's. Среди них - полотно кубиста Жоржа Брака и работу Марка Шагала. Через несколько дней они купили за $7,5 млн у другого дилера полотно Рене Магритта. Всего с момента введения санкций Ротенберги смогли потратить или перевести $91 млн, в том числе $18,4 на произведения искусства.

Главная лазейка, которую использовали миллиардеры, - гораздо более мягкое отношение аукционных домов к установлению настоящих владельцев предметов искусства. Так в 2019 году, уже после вызова сенатским расследованием их представителей, аукционы Sotheby's и Christie's боролись за право выставить картину "Мост-2" Лионеля Фейнингера. Christie's, который выиграл это право, удовлетворился объяснением представителя Ротенберга, что картина принадлежит компании с Маршалловых островов. Реального покупателя на полотно, оцененное в $5 млн, в итоге не нашли, его сняли с аукциона.

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