Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства роSSийскими Су-27

В Министерстве обороны Финляндии заявили, что два роSSийских Су-27 нарушили воздушное пространство над Финским заливом.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на финское издание Yle.

По данным ведомства, нарушение воздушного пространства произошло во вторник, 28 июля, в районе Хельсинки.

Финские истребители Hornet узнали в двух самолетах роSSийские Су-27.

Самолеты находились на территории Финляндии примерно две минуты и углубились внутрь территории страны примерно на полкилометра.

Расследованием инцидента занимается финское пограничное ведомство. МИД Финляндии требует от посольства РФ разъяснений.

Напомним, в июле 2019 года пограничное ведомство Финляндии подтвердило факт нарушения воздушного пространства страны роSSийским самолетом. РоSSийское государственное воздушное судно углубилось в страну максимум на один километр и находилось внутри финских границ всего около двух минут.