МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском

14 человек из числа задержанных воевали на Донбассе.

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов РоSSии и Украины в связи с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер" под Минском.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков после завершения совещания у президента Беларуси с членами Совбеза, сообщает БелТА.

Андрей Равков пояснил, что обсуждался ряд вопросов в сфере национальной безопасности.

"Прежде всего сегодняшнюю смену обстановки, когда утром на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека - лица роSSийского гражданства, относящиеся к частной военной компании "Вагнер". Сейчас с ними проводится работа, задержанных допрашивают", - отметил госсекретарь.

По его словам, вопросы касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов РоSSийской Федерации и Украины для тех или иных объяснений и обсуждения. "Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, кто воевал на Донбассе. Поэтому приглашаем также посла Украины по этому вопросу", - пояснил Равков.

Напомним, сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Задержанными иностранцами оказались граждане РоSSии, работающие в частной военной компании "Вагнер".

В правоохранительных органах Беларуси заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации в период избирательной кампании. И

мена большинства из 32 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" - как участников войны на Донбассе.

В частности, россияне Сергей Щербаков, Александр Руденко, Денис Харитонов, Андрей Токаренко и другие воевали против Украины.