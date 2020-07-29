СБУ разоблачила схему незаконного получения соцвыплат боевиками "ДНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц в создании механизма противоправной выдачи, в частности боевикам "ДНР", социальных выплат из госбюджета Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как установило следствие, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения.

В спецслужбе отметили, что среди заказчиков "услуг" оперативники обнаружили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

По информации пресс-службы СБУ , 29 июля этого года в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличности для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Трем фигурантам, среди которых сотрудник государственного банка, сообщается о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ноябре 2019 года сотрудники Службы безопасности в Харьковской области разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ЛНР" і "ДНР" посредством незаконных начислений социальных выплат.

Организовал противоправную схему переселенец из Луганской области, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение он предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в начислении пенсий и других видов социальной помощи.