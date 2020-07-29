Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО, - посол

Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств.

Об этом посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Иштван Ийдярто Фото: kormany.hu

"Понятно, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - пояснил он.

По словам Иштвана Ийдярто, три проведенные в Украине реформы являются негативными для венгерского меньшинства.

"К сожалению, в Украине сегодня есть три реформы, которые, случайно, все три, являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использования языка и административная реформа. Каким-то образом эти три, в определенном смысле широких взгляда, очень прогрессивные, очень европейские реформы приводят к постоянному ухудшению прав меньшинств. Это главная проблема", - отметил посол.

При этом Ийдярто отметил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намерения заблокировать украинский путь в Альянс.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую организацию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", - отметил он.

Посол также добавил, что НАТО совершенно не чужды такие принципы и права, как демократия, экономика, в частности права человека и права меньшинств.

"Вот почему мы хотели дать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", - сказав Ийдярто.

По его словам, с самого начала, в процессе принятия и сразу после принятия этих законов Украина начала использовать политические аргументы, и ситуация с защитой прав меньшинств стала сверхполитизированной темой.

"Мы надеемся, что мы сможем вернуть эту дискуссию в правовое поле, говорить о защите меньшинств. Мы можем отбросить, избавиться от политических аргументов, и затем мы сможем достичь чего-то", - резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в переговорах с Венгрией ни о каких уступках речь не идет.