Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО, - посол

Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств.

Об этом посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО, - посол
Иштван Ийдярто
Фото: kormany.hu

"Понятно, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - пояснил он.

По словам Иштвана Ийдярто, три проведенные в Украине реформы являются негативными для венгерского меньшинства.

"К сожалению, в Украине сегодня есть три реформы, которые, случайно, все три, являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использования языка и административная реформа. Каким-то образом эти три, в определенном смысле широких взгляда, очень прогрессивные, очень европейские реформы приводят к постоянному ухудшению прав меньшинств. Это главная проблема", - отметил посол.

При этом Ийдярто отметил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намерения заблокировать украинский путь в Альянс.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую организацию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", - отметил он.

Посол также добавил, что НАТО совершенно не чужды такие принципы и права, как демократия, экономика, в частности права человека и права меньшинств.

"Вот почему мы хотели дать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", - сказав Ийдярто.

По его словам, с самого начала, в процессе принятия и сразу после принятия этих законов Украина начала использовать политические аргументы, и ситуация с защитой прав меньшинств стала сверхполитизированной темой.

"Мы надеемся, что мы сможем вернуть эту дискуссию в правовое поле, говорить о защите меньшинств. Мы можем отбросить, избавиться от политических аргументов, и затем мы сможем достичь чего-то", - резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в переговорах с Венгрией ни о каких уступках речь не идет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"
Блок рекламы


Похожие новости
Венгрия поддерживает санкции против РФ, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине, - посолВенгрия поддерживает санкции против РФ, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине, - посол
Посольство в Латвии: руководитель украинской общины в Лиепае приняла участие в мероприятиях ко дню ВМС РФПосольство в Латвии: руководитель украинской общины в Лиепае приняла участие в мероприятиях ко дню ВМС РФ
Резников заявил, что будет временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГРезников заявил, что будет временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ
Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнесаСоглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса
В Варшаве открыли новое помещение посольства УкраиныВ Варшаве открыли новое помещение посольства Украины
"Отсутствие наказания за стрельбу будет основанием считать, что перемирие нарушено", - Резников"Отсутствие наказания за стрельбу будет основанием считать, что перемирие нарушено", - Резников
В центре Киева планируют построить мечеть, - посол ТурцииВ центре Киева планируют построить мечеть, - посол Турции
РоSSию могут отключить от системы SWIFT, - посол в СШАРоSSию могут отключить от системы SWIFT, - посол в США
Кличко приказал не пускать на заседание Киевсовета оппозиционных депутатов, - КутнякКличко приказал не пускать на заседание Киевсовета оппозиционных депутатов, - Кутняк
Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры КиеваСтарший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости