В "Голосе" назвали причины падения поддержки избирателей

Партия "Голос" работает над ошибками и меняет тактику на местных выборах из-за падения рейтингов в соцопросах.

Об этом в интервью LB.ua заявил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Что могло быть причиной некоторого, скажем так, уменьшения поддержки (Ред .: падение рейтинга почти вдвое за год)? Думаю, первая заключается в том, что на самом деле мы конструктивны. Потому что проще в украинской политике - это зайти, сразу повесить ярлыки, назвать черное белым, когда это удобно, а белое - черным. И это работает на рейтинг. К сожалению, работают также телевидение и другие медиаресурсы. А когда ты объясняешь сложную конструкцию, говоришь, что этот закон хороший, но он на 8 страницах и не будет работать, то это может вызвать непонимание даже у самых наших сторонников. Мы, честно говоря, не жалеем, что именно так работали все это время", - заявил он.

Депутат признал, что партия "Голос" через год после выборов допустила ряд ошибок.

"Мы делаем работу над ними... Это позиционирование, коммуникация, мы стараемся делать более активно наши шаги вперед. Откровенно говоря, у нас фракция, где много людей, которые никогда до этого не были связаны с законодательным процессом. Поэтому они учились. На это нужно было время. Сейчас я уже вижу по коллегам, что они уже умеют, начиная от работы в комитете. Наши изменения можно увидеть по нашей внешней активности".

Также Железняк допустил, что падение электоральной поддержки связано с неоправданными надеждами избирателей "Голос": "Возможно, были какие-то другие ожидания. Возможно, кто-то сразу видел нас в коалиции, а кто-то - сразу в оппозиции. Но, к сожалению, конкретного и единого ответа нет".

Отказ Святослава Вакарчука от мандата и окружение партии, по мнению депутата, негативно не повлияли на рейтинги.

"По цифрам социологии я не вижу... При всем уважении к Славе, думаю, что наши избиратели голосовали за команду. Я надеюсь, что в команде разочарований не было", - сказал он.

Заместитель председателя фракции анонсировал изменение стратегии "Голоса" на местных выборах.

"Мы не будем менять ни идеологию, ни программу, как иногда это делают политические партии - это не про нас. Мы будем участвовать в местных выборах, даже не сомневаюсь. На разных уровнях... Мы будем делать максимально эффективную кампанию. Это уже будет не люкс-кампания, когда будет много бордов, центральное телевидение будет показывать наших кандидатов в мэры 24 часа. Поэтому мы больше будем думать о креативе. Как показали последние события, особенно в Украине, на выборах побеждает больше креатив, чем деньги. Думаю, что это будет неплохая стратегия".

Напомним, что, согласно июньскому опросу социологической группы "Рейтинг", в парламент прошли бы четыре партии, но "Голос" не преодолел бы барьер в 5%.