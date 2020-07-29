В Европе существенно вырос уровень смертности

По данным Евростата, этой весной в 24 странах Европы умерло на 160 тысяч человек больше, чем обычно.

В Европе существенно вырос уровень смертности
Фото: obozrevatel.com

По сравнению со статистическими данными прошлых лет показатели смертности 2020 года свидетельствуют о так называемом эффекте коронавируса. Всего в 24 европейских странах, где проводилось исследование, в течение марта-мая скончалось на 160 тысяч человек больше, чем обычно в этот же период с 2016 по 2019 год.

Статистику анализировали журналисты немецкой медиакомпании ZDF, передает DW.

Наиболее значительной разница между привычным и нынешним уровнем смертности была в начале апреля. Так, на протяжении 14-й календарной недели в исследованных странах в этом году умерло 120 тысяч человек. Для сравнения: за эту же неделю в прошлые годы смертность всегда была на уровне примерно 80 тысяч человек.

Даже в 2018 году, когда была большая эпидемия гриппа, в 24 странах умерло около 90 тысяч человек. В текущем году эта неделя только в Испании принесла больше 20 тысяч смертей. Это превышает привычные показатели более чем в два раза.

Впрочем, если в Испании, Италии, Швеции или Бельгии уровень смертности был очень высоким, то, например, в Болгарии или Словакии он был даже ниже, чем обычно. В Германии, по данным Федерального ведомства статистики, число умерших в апреле существенно превысило средние показатели последних лет.

В исследовании отмечается, что все наиболее пострадавшие от COVID-19 регионы расположены в Испании и Италии. "Со 2 марта по 10 мая в регионах Бергамо, Сеговия, Лоди и Брешия уровень смертности был выше, чем в тот же период за последние четыре года, более чем в три раза", - говорится в отчете Евростата.

Прежде всего возросла смертность среди людей старше 70 лет. В 24 странах мужчины этой возрастной группы умирали на 56 процентов чаще, чем в прошлые годы. Среди женщин прирост составил 44 процента.

Ранее ВОЗ констатировала увеличение случаев инфицирования COVID-19 среди молодежи в Европе.

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