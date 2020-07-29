Нардепу Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

Это произошло в тот момент, как нардеп пришла в суд на обжалование подозрения.

Народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софии Федыне вручили обвинительный акт по делу о якобы угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Она пришла с адвокатом в суд для обжалования подозрения, но судья ушла в отпуск. Об этом парламентарий сообщила на своей странице в Facebook.

"Прокуроры и следователи использовали это, чтобы вручить обвинительный акт в том, что я угрожала президенту Владимиру Зеленскому", - заявила она.

В эфире "Прямого" она добавила, что в суд должен прийти потерпевший, то есть сам Зеленский, и заявить, в чем именно состоит угроза его жизни.

Она добавила, что в ее деле задействованы девять следователей, 13 прокуроров, на экспертизы потратили 80 тыс. гривень.

Напомним, что 26 октября Федына вместе с волонтеркой Марусей Звиробий записали видео, в котором обсуждали визит Владимира Зеленского на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое ощущение, думает, что он бессмертен... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Самое лучшее, чтобы все это произошло во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую. Мне бы очень хотелось, чтобы во время его там пребывания немного накрыло", - говорила Федына.

После этого в отношении Федыны и Звиробий зарегистрировали производства.

В мае 2020 года ГБР завершило расследование угроз Зеленскому со стороны Федыны.