Депутата Киевсовета Сергея Майзеля освободили от уголовной ответственности за поддельный диплом

Деснянский райсуд Киева решил освободить депутата Киевсовета из фракции “Солидарность”, бывшего руководителя КП “Киевпастранс” и экс-директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Сергея Майзеля (на фото) от уголовной ответственности за использование поддельного диплома о высшем образовании. Суд принял такое решение в связи с истечением срока давности.

Об этом KV стало известно из решения Деснянского райсуда Киева от 20 июля 2020 года.

Прокуратура обвиняла Сергея Майзеля в том, что он в 2009 году получил "заведомо поддельный диплом специалиста" и приложения к нему. Согласно поддельным документам, Майзель в 1996 году якобы закончил Ивано-Франковского государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию "экономист". При этом, согласно письму первого проректора Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, Майзель в этом учебном заведении не учился и диплом в 1996 году ему не выдавался.

Также, по мнению прокуратуры, в 2009 году Майзель именно с помощью этого диплома поступил в Национальную академию государственного управления при президенте на заочную форму обучения по специальности "государственное управление", где в 2012 году получил квалификацию магистра. Кроме того, в 2011 году он использовал поддельный диплом, когда устраивался на работу в Деснянскую РГА на должность начальника отдела информационных технологий и транспорта.

“В соответствии со ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошли, в частности, следующие сроки: пять лет – при совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы”, – сказано в решении суда, и отмечается, что датами совершения правонарушений являются 2009 и 2011 годы.

Соответственно, сроки давности за правонарушения, инкриминируемые Сергею Майзелю, прошли.

Прокурор не возражал против освобождения депутата Киевсовета от ответственности. В документе не указано, признал ли Майзель свою вину, но даже расходы на проведенные следствием экспертизы в сумме 5,3 тыс. гривен остались за государством.

Отметим, что Сергея Майзеля считают личной креатурой мэра Киева Виталия Кличко. Вероятно, поэтому ему и позволили с августа 2014 года по апрель 2016 года поруководить КП “Киевспецтранс”, а с апреля 2016 года по апрель 2017 года – Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА.

С деятельностью Сергея Майзеля на этих постах связан целый шлейф скандалов.

Сразу после своего назначения на должность генерального директора КП “Киевпастранс”, он “засветился” на спортивном автомобиле "Феррари”, стоимостью около $400 тысяч .

Как сообщала КВ, в 2015 году с подачи Майзеля компании с оффшорными корнями – ООО “Инфотранском” было практически подарено полгектара столичной земли на Никольской Слободке, вместе со зданием диспетчерской станции “Киевпастранса”.

В этом же году Майзель перебросил все новые троллейбусы с маршрутов столичной Оболони на левый берег – Троещину. Причину такой странной рокировки позже назвали активисты – Сергей Майзель баллотировался в депутаты Киевсовета по “троещинскому” округу и таким образом захотел помочь своим избирателям сделать правильный выбор.

В 2016 году Счетная палата уличила КГГА в нарушениях при закупке трамваев в 2015 году – в то время, когда КП “Киевпастранс” руководил Сергей Майзель. Не счесть и коррупционных скандалов в подчиненных коммунальных предприятиях в период, когда Сергей Майзель возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, 27 декабря 2018 года Киевский городской голова Виталий Кличко назначил Владимира Бондаренко, бывшего руководителя аппарата Киевской горгосадминистрации (КГГА) своим советником на общественных началах. Владимир Бондаренко в 2017 году был уволен с должности главы аппарата КГГА после скандала вокруг его диплома о высшем юридическом образовании, который оказался поддельным.