Венгрия поддерживает санкции против РФ, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине, - посол

"Мы по-прежнему поддерживаем решения в ЕС, и если необходимо, мы также их поддержим".

Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также введение и, если понадобится, усиление санкций против РоSSийской Федерации.

Об этом посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС , которая является достаточно открытой и четкой, и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и введении санкций против РоSSийской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году", - сказал Ийдярто.

На вопрос, готова ли Венгрия поддержать идею усиления санкций против РФ за нарушение ею норм международного права, Ийдярто отметил, что если есть надобность для дальнейших шагов, страна также их поддержит.

"Как я упомянул, мы по-прежнему поддерживаем решения в ЕС , и мы считаем, что если есть надобность для дальнейших шагов, мы также их поддержим. Время от времени появляется вопрос, помогает ли санкционная политика предотвратить такие ситуации или имеет ли она влияние на страну, против которой вводятся санкции. Но это в большей степени политические и теоретические дискуссии. Общий итог таков, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако мы должны подчеркнуть, что порой мы также должны обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для РоSSийской Федерации", - пояснив дипломат.

Он также отметил, что Венгрия пытается поддерживать связь с роSSийскими партнерами, "объясняя им украинскую ситуацию, подчеркивая, что очень важно иметь мир и стабильность в регионе".

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начало блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019-м Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о полном общем среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.