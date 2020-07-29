Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"

Большинство боевиков воевали против Украины на Донбассе.

Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Денис Харитонов
Фото: "Наша Ніва"

Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе.

В частности, россияне Сергей Щербаков, Александр Руденко, Денис Харитонов, Андрей Токаренко и другие воевали против Украины, пишет "Наша Нива".

Кроме того, под Минском задержали уроженцев Донецкой и Луганской областей Олега Дрыгу, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина. Все они воевали в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР". Фетисов, кроме того, является бывшим бойцом "Беркута". Он - командир взвода "Оплот" в "ДНР".

Сначала в Беларуси сообщили о задержании более 30 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются боевиками "Вагнера", прибывшими из РоSSии "для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании".

Также отмечалось, что всего известно об отправке 200 боевиков.

Группа из 32 человек поселилась в санатории под Минском. На мужчин в форме милитари, осматривавших территорию возле заведения, обратили внимание другие отдыхающие.

Они сообщили администрации санатория, что мужчины ведут себя странно как для роSSийских туристов: не употребляют алкоголь, не участвуют в развлечениях, держатся обособленно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компанииБелорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компании
В Киеве улицу РоSSийскую переименовали в честь погибшего бойца батальона "Донбасс" Юрия ЛитвинскогоВ Киеве улицу РоSSийскую переименовали в честь погибшего бойца батальона "Донбасс" Юрия Литвинского
В Беларуси экс-начальника охраны Лукашенко осудили на 12 летВ Беларуси экс-начальника охраны Лукашенко осудили на 12 лет
Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов изданий, "которые зовут людей на майданы"Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов изданий, "которые зовут людей на майданы"
На аукцион в Беларуси выставили банковские документы ЯнуковичаНа аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича
Послы четырех стран посетили Краматорск в день освобождения от боевиковПослы четырех стран посетили Краматорск в день освобождения от боевиков
Зеленский и Шмыгаль провели телемост в день освобождения Краматорска и Славянска от пророSSийских боевиковЗеленский и Шмыгаль провели телемост в день освобождения Краматорска и Славянска от пророSSийских боевиков
Порошенко в интервью BBC: "Преследования против меня - это месть неопытного президента и "пятой колонны" Кремля"Порошенко в интервью BBC: "Преследования против меня - это месть неопытного президента и "пятой колонны" Кремля"
Степанов сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 среди медиковСтепанов сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 среди медиков
Последние новости
Подгружаем последние новости