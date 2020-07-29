Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"

Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе.

В частности, россияне Сергей Щербаков, Александр Руденко, Денис Харитонов, Андрей Токаренко и другие воевали против Украины, пишет "Наша Нива".

Кроме того, под Минском задержали уроженцев Донецкой и Луганской областей Олега Дрыгу, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина. Все они воевали в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР". Фетисов, кроме того, является бывшим бойцом "Беркута". Он - командир взвода "Оплот" в "ДНР".

Сначала в Беларуси сообщили о задержании более 30 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются боевиками "Вагнера", прибывшими из РоSSии "для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании".

Также отмечалось, что всего известно об отправке 200 боевиков.

Группа из 32 человек поселилась в санатории под Минском. На мужчин в форме милитари, осматривавших территорию возле заведения, обратили внимание другие отдыхающие.

Они сообщили администрации санатория, что мужчины ведут себя странно как для роSSийских туристов: не употребляют алкоголь, не участвуют в развлечениях, держатся обособленно.