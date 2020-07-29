В Центризбиркоме обнаружили случай заболевания коронавирусом

В Центральной избирательной комиссии обнаружили случай заболевания коронавирусом. В связи с этим в ЦИК усилили карантинные мероприятия.

Об этом информирует пресс-служба комиссии.

Граждан просят без крайней необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей.

"Поскольку такая ситуация сложилась во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействия наших сотрудников с посетителями в частности", - говорится в сообщении.

Поэтому председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение "Об обеспечении приема Центральной избирательной комиссией представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий".

В ЦИК сообщают, что кандидатуры в состав территориальных избирательных комиссий можно будет подать с 27 июля по 5 августа 2020 года включительно на втором этаже административного здания комиссии.

Предварительно записаться можно по телефону: (044) 256-81-66.

"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, принимающие представления, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств", - отметили в ЦИК.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.