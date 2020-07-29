В Центризбиркоме обнаружили случай заболевания коронавирусом

ЦИК усилила карантинные мероприятия.

В Центризбиркоме обнаружили случай заболевания коронавирусом
Фото: 24 канал

В Центральной избирательной комиссии обнаружили случай заболевания коронавирусом. В связи с этим в ЦИК усилили карантинные мероприятия.

Об этом информирует пресс-служба комиссии.

Граждан просят без крайней необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей.

"Поскольку такая ситуация сложилась во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействия наших сотрудников с посетителями в частности", - говорится в сообщении.

Поэтому председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение "Об обеспечении приема Центральной избирательной комиссией представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий".

В ЦИК сообщают, что кандидатуры в состав территориальных избирательных комиссий можно будет подать с 27 июля по 5 августа 2020 года включительно на втором этаже административного здания комиссии.

Предварительно записаться можно по телефону: (044) 256-81-66.

"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, принимающие представления, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств", - отметили в ЦИК.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Гетманцев заболел коронавирусомНардеп Гетманцев заболел коронавирусом
Мэр Коломыи заразился коронавирусомМэр Коломыи заразился коронавирусом
В Словении министра экономики задержали по подозрению в коррупции при закупке медоборудования для борьбы с коронавирусомВ Словении министра экономики задержали по подозрению в коррупции при закупке медоборудования для борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусомЛукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Минздрав опасается нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусомМинздрав опасается нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом
Германия и Франция пообещали ВОЗ финансовую поддержку для борьбы с коронавирусомГермания и Франция пообещали ВОЗ финансовую поддержку для борьбы с коронавирусом
Зеленский напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19Зеленский напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19
Разумков: коронавирусом переболели 15-17 нардеповРазумков: коронавирусом переболели 15-17 нардепов
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской областиСхрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской области
Винницкий митрополит Симеон заразился коронавирусомВинницкий митрополит Симеон заразился коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости