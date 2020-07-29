В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)

Сотрудниками правоохранительных органов Беларуси в среду ночью под Минском были задержаны 32 боевика-иностранца. Еще одного человека задержали на юге страны.

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении.

Обновлено. Задержанными иностранцами оказались граждане РоSSии, работающие в частной военной компании "Вагнер".

"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации в период избирательной кампании", - сообщили журналисты "БелТА".

Группа людей поселилась в отеле в Минске, затем переехала в санаторий. Администрация заведения сообщила, что отдыхающие обратили внимание на нехарактерное для роSSийских туристов поведение и одежду милитари. Они не употребляли алкоголь, не участвовали в развлечениях и держались обособленно. Мужчины маленькими группами изучали территорию возле санатория.

Напомним, в марте 2017 года через границу Украины с Беларусью попытался прорваться автомобиль с вооруженными людьми. Чтобы задержать нарушителей, белорусские пограничники применили оружие.

После этого украинские и белорусские пограничники провели совещание, а в Госпогранслужбе пояснили, что оснований говорить о том, что автомобиль прибыл с украинского пункта пропуска, - нет.