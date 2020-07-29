В Киеве собираются оцифровать архивы ЗАГСов 1925-1936 годов

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”, совместно с Государственным архивом Киева, оцифровывает архивные книги ЗАГСов 1925-1936 годов. Оцифровка происходит в рамках проекта “Имена”. Ожидается, что вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн платформе Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Платформу планируется запустить в сентябре.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Вечерний Киев”.

Согласно сообщению, эти документы уже долгое время ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей.

На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов 1925-1926 годов. Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, которые содержат записи о рождении, смерти, браке, изменение фамилий.

Директор Государственного архива Киева Александр Панченко сообщил, что люди – и письменно, и лично – часто обращаются в архив за этими документами.

“Ищут свои корни, подтверждение родства, национальности, например, в случае, если нужно похоронить человека рядом с родственниками”, – рассказал Александр Панченко.

По его словам, им сложно оцифровать документы самостоятельно.

“Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы оцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашей читальном зале” – говорится Александр Панченко.

Он также сообщил, что вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн платформе Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, которая будет запущена в сентябре.

Фото: “Вечерний Киев”