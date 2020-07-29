В Киеве собираются оцифровать архивы ЗАГСов 1925-1936 годов
Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”, совместно с Государственным архивом Киева, оцифровывает архивные книги ЗАГСов 1925-1936 годов. Оцифровка происходит в рамках проекта “Имена”. Ожидается, что вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн платформе Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Платформу планируется запустить в сентябре.
Об этом
Согласно сообщению, эти документы уже долгое время ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей.
На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов 1925-1926 годов. Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, которые содержат записи о рождении, смерти, браке, изменение фамилий.
Директор Государственного архива Киева Александр Панченко сообщил, что люди – и письменно, и лично – часто обращаются в архив за этими документами.
“Ищут свои корни, подтверждение родства, национальности, например, в случае, если нужно похоронить человека рядом с родственниками”, – рассказал Александр Панченко.
По его словам, им сложно оцифровать документы самостоятельно.
“Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы оцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашей читальном зале” – говорится Александр Панченко.
Он также сообщил, что вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн платформе Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, которая будет запущена в сентябре.
Фото: “Вечерний Киев”