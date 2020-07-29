В Запорожье суд изменил меру пресечения мужчине, после избиения которым умер военный "Азова"

Сначала его отпустили под залог.

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения гражданину Т., который подозревается в нанесении 29-летнему бойцу полка "Азов" Олегу Черевко тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть.

Вместо залога ему избрали содержание под стражей, сообщили в пресс-службе суда.

"Подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда г. Запорожья. Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона "Азов", ветеранского сообщества, общественности и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьи согласились с доводами прокурора и удовлетворили апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога.

Фото: azov.org.ua Олег Черевко

Первая мера пресечения в виде залога в 40 тысяч гривен была избрана, когда Черевко был в коме. На следующий день после того, как суд отпустил подозреваемого под залог, мужчина скончался.

Напомним, что 21 июля в Запорожье, куда Черевко прибыл на несколько дней в служебную командировку, он был жестоко избит после того, как сделал замечание мужчине, пристававшему на улице к девушкам. Последствиями избиения стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь "азовца", но, к сожалению, вывести его из комы так и не смогли.