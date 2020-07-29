Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компании
Подробности пока не известны.
Сотрудниками правоохранительных органов Беларуси в среду ночью под Минском были задержаны 32 боевика-иностранца.
Об этом сообщает госагентство "БелТА".
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении.
В Комитете государственной безопасности, Следственном комитете и Министерстве внутренних дел задержание пока не комментировали.
Напомним, в марте 2017 года через границу Украины с Беларусью попытался прорваться автомобиль с вооруженными людьми. Чтобы задержать нарушителей, белорусские пограничники применили оружие.
После этого украинские и белорусские пограничники провели совещание, а в Госпогранслужбе пояснили, что оснований говорить о том, что автомобиль прибыл с украинского пункта пропуска, - нет.
Президент Александр Лукашенко сообщил о задержании вооруженных людей, готовивших провокацию. Он также заявил о лагерях боевиков "в Украине, в Литве или в Польше".