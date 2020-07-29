Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компании

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Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компании
Фото: stanislav_05

Сотрудниками правоохранительных органов Беларуси в среду ночью под Минском были задержаны 32 боевика-иностранца.

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении.

В Комитете государственной безопасности, Следственном комитете и Министерстве внутренних дел задержание пока не комментировали.

Напомним, в марте 2017 года через границу Украины с Беларусью попытался прорваться автомобиль с вооруженными людьми. Чтобы задержать нарушителей, белорусские пограничники применили оружие.

После этого украинские и белорусские пограничники провели совещание, а в Госпогранслужбе пояснили, что оснований говорить о том, что автомобиль прибыл с украинского пункта пропуска, - нет.

Президент Александр Лукашенко сообщил о задержании вооруженных людей, готовивших провокацию. Он также заявил о лагерях боевиков "в Украине, в Литве или в Польше".

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