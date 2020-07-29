Таиланд продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца лета

По словам официальных властей, ЧП продлевается в профилактических целях.

Таиланд продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца лета

Правительство Таиланда продлило до 31 августа чрезвычайное положение в стране, введенное из-за пандемии коронавируса. Это уже четвертый раз, когда в стране продлевают режим ЧП.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом отмечается, что в последнее время в стране отсутствуют вспышки COVID-19 или рост заболеваемости - фиксируются лишь единичные случаи заражения.

По словам официальных властей, чрезвычайное положение продлевается в профилактических целях. Таким образом страна готовится к возможным новым вспышкам в соседнем Вьетнаме и Гонконге.

Однако критики действующей власти утверждают, что продление чрезвычайного положения направлено на подавление антиправительственных протестов.

Всего с начала пандемии в Таиланде заразились 3 298 человек, большинство выздоровели. От инфекции умерли 58 человек.

Напомним, в 2018 году Таиланд ввел безвизовий режим с Украиной.

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