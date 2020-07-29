По делу о стычке ветеранов и Сивохо адвокаты подозреваемых объявили отвод судьи

Фото: Макс Требухов

В среду, 29 июля, Печерский райсуд должен был рассматривать дело о стычке во время презентации Сергеем Сивохо Национальной платформы примирения на Донбассе.

Перед заседанием под стенами суда собрался митинг в поддержку Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли, которые являются подозреваемыми, передает корреспондент LB.ua.

Адвокаты подозреваемых подали ходатайство об отводе судьи. Судья объявила перерыв на неопределенный срок, сообщили во время стрима Национального корпуса в YouTube.

Тамарин, Волков и Капля являются ветеранами полка "Азов", участвовали в боевых действиях.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что в марте презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка "Азов".

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Началась толкотня, Сивохо стали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию. после этого правоохранители задержали 15 человек. Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц.