Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции

Министр по делам Европы Клеман Бон отметил, что Польша может получить "удар по кошельку".

Французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что выход Польши из Стамбульской конвенции может иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает Reuters.

Министр отметил, что Польша может получить "удар по кошельку", поскольку новый механизм реализации плана финансовой помощи странам Евросоюза , пострадавшим от пандемии коронавируса, позволяет вводить экономические санкции против любого члена ЕС .

"Если это произойдет, то будут последствия", - сказал Бон.

Напомним, Польша на следующей неделе начнет процедуру выхода из Стамбульской конвенции. Это связано с тем, что в ней есть положения "идеологического характера", которые нынешняя польская власть не принимает и считает вредными.

На выходе из конвенции настаивает консервативная партия "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и о борьбе с этими явлениями (таково официальное название Стамбульской конвенции) имеет целью защиту женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала ее в декабре 2012 года и ратифицировала в 2015 году.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала по той же причине, по которой Польша собирается из нее выходить.

В частности, Верховная Рада противится ратификации Стамбульской конвенции из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

Совет церквей неоднократно говорил, что его беспокоит эта конвенция, потому что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, что подменяет "привычное понятие биологического пола». Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.