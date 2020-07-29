Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции

Министр по делам Европы Клеман Бон отметил, что Польша может получить "удар по кошельку".

Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Фото: wikipedia.org

Французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что выход Польши из Стамбульской конвенции может иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает Reuters.

Министр отметил, что Польша может получить "удар по кошельку", поскольку новый механизм реализации плана финансовой помощи странам Евросоюза, пострадавшим от пандемии коронавируса, позволяет вводить экономические санкции против любого члена ЕС.

"Если это произойдет, то будут последствия", - сказал Бон.

Напомним, Польша на следующей неделе начнет процедуру выхода из Стамбульской конвенции. Это связано с тем, что в ней есть положения "идеологического характера", которые нынешняя польская власть не принимает и считает вредными.

На выходе из конвенции настаивает консервативная партия "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и о борьбе с этими явлениями (таково официальное название Стамбульской конвенции) имеет целью защиту женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала ее в декабре 2012 года и ратифицировала в 2015 году.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала по той же причине, по которой Польша собирается из нее выходить.

В частности, Верховная Рада противится ратификации Стамбульской конвенции из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

Совет церквей неоднократно говорил, что его беспокоит эта конвенция, потому что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, что подменяет "привычное понятие биологического пола». Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"
Блок рекламы


Похожие новости
Четверть заробитчан хотели бы навсегда остаться в ПольшеЧетверть заробитчан хотели бы навсегда остаться в Польше
В Польше предъявили обвинение экс-главе Укравтодора НовакуВ Польше предъявили обвинение экс-главе Укравтодора Новаку
Франция пригласила Украину помочь с расшифровкой "самописцев" сбитого в Иране самолетаФранция пригласила Украину помочь с расшифровкой "самописцев" сбитого в Иране самолета
Анджей Дуда и Рафал Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
Германия и Франция пообещали ВОЗ финансовую поддержку для борьбы с коронавирусомГермания и Франция пообещали ВОЗ финансовую поддержку для борьбы с коронавирусом
На пункте пропуска "Шегини" образовались большие очереди на выход из УкраиныНа пункте пропуска "Шегини" образовались большие очереди на выход из Украины
Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процессаГрызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса
Кабмин разработал программу выхода из экономического кризисаКабмин разработал программу выхода из экономического кризиса
ООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенцииООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции
"Мы не выходим из карантина, а приспосабливаемся жить по-новому в условиях карантина", - мэры"Мы не выходим из карантина, а приспосабливаемся жить по-новому в условиях карантина", - мэры
Последние новости
Подгружаем последние новости