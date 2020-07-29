Венедиктова назначила своим заместителем экс-прокурора Киева Говду

Говда - один из трех заместителей генпрокурора, назначенных во времена Виктора Шокина.

Венедиктова назначила своим заместителем экс-прокурора Киева Говду
Роман Говда
Фото: Офіс Генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу своего первого заместителя Романа Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще конструктивнее, еще результативнее", - сказала Венедиктова.

Роман Говда в органах прокуратуры работал с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района г. Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, первого заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурора Одесской области; заместителя Генерального прокурора Виктора Шокина; заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора.

В декабре прошлого года Говда подал в отставку с должности прокурора столицы, а 30 апреля 2020 года был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Говда - один из трех заместителей генпрокурора, назначенных во времена Виктора Шокина, которых Юрий Луценко уволил, придя в ГПУ.

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в понедельник, 27 июля, Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя Олега Кипера.

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