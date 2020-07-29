США ввели санкции против бывших чиновников Венесуэлы
Бывший министр и заместитель министра причастны к масштабной коррупции в сфере электроснабжения.
Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против бывших министра и заместителя министра электроэнергетики Венесуэлы, которые служили режиму Николаса Мадуро и были причастны к масштабной коррупции в сфере электроснабжения.
Об этом говорится в официальном заявлении главы Государственного департамента США, обнародованном 28 июля, сообщает "Укринформ".
"Чиновники попали под санкции из-за получения денег, в том числе взяток и подкупов, в обмен на заключение выгодных контрактов на поставку оборудования для государственной электроэнергетической компании Венесуэлы Corpoelec, а также за незаконное присвоение государственных средств для собственного обогащения", - говорится в заявлении.
Глава Государственного департамента отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут преследовать коррупцию в этой стране, которая позволяет режиму обогащаться за счет венесуэльского народа.
Напомним, 26 апреля 2019 года Министерство финансов США объявило
о введении санкций по отношению к министру иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасе.
Хорхе Арреаса является зятем бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса Арреасы и занимал пост главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы с августа 2017 года.
Госдепартамент США обвинил его в том, что он является важным инструментом в действиях главы Венесуэлы Николаса Мадуро по подавлению демократических устремлений населения страны.
Кроме Арреасы, в список санкций внесли и судью Венесуэлы Кароль Падилью. Применение санкций к ней, как пояснили в Минфине США, должно напомнить о том, что попытки преследования лидера оппозиции, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и его сторонников будут иметь негативные последствия.