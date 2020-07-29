США ввели санкции против бывших чиновников Венесуэлы

Бывший министр и заместитель министра причастны к масштабной коррупции в сфере электроснабжения.

Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против бывших министра и заместителя министра электроэнергетики Венесуэлы, которые служили режиму Николаса Мадуро и были причастны к масштабной коррупции в сфере электроснабжения.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Государственного департамента США , обнародованном 28 июля, сообщает "Укринформ".

"Чиновники попали под санкции из-за получения денег, в том числе взяток и подкупов, в обмен на заключение выгодных контрактов на поставку оборудования для государственной электроэнергетической компании Венесуэлы Corpoelec, а также за незаконное присвоение государственных средств для собственного обогащения", - говорится в заявлении.

Глава Государственного департамента отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут преследовать коррупцию в этой стране, которая позволяет режиму обогащаться за счет венесуэльского народа.

Напомним, 26 апреля 2019 года Министерство финансов США объявило

о введении санкций по отношению к министру иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасе.

Хорхе Арреаса является зятем бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса Арреасы и занимал пост главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы с августа 2017 года.

Госдепартамент США обвинил его в том, что он является важным инструментом в действиях главы Венесуэлы Николаса Мадуро по подавлению демократических устремлений населения страны.