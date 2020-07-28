Вторая волна коронавируса похоронит рынок труда в Украине

Вторая волна коронавируса похоронит рынок труда в Украине

Сегодня, 28 июля, стало известно, что количество скрытых безработных в Украине составляет 3,1 млн человек. Это приблизительно 17% всей рабочей силы страны.

Новые данные огласила эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин во время представления результатов исследования рынка труда.

"Это довольно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально", - сказала она.

Скрытые безработные – это сотрудники, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на частичную занятость.

Д.Михайлишин считает возможную вторую волну заболеваемости коронавирусом главной угрозой для рынка труда Украины. "Если будет вторая волна заболеваемости коронавирусом, безработица может вернуться до показателей начала карантина", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления помощи по частичной безработице в период карантина.

Согласно распоряжению, помощь по частичной безработице в период карантина могут получать: работники, потерявшие часть зарплаты или дохода из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности; работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 КЗоТ (кроме периода освоения нового производства); работники, находящиеся в отпуске без сохранения зарплаты (кроме лиц, получающих пенсию); физлица-предприниматели, которые не получают пособие по частичной безработице в период карантина как наемные работники.

МинПром по материалам Зеркало недели

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