Нардеп Жан Беленюк придумал тяжелое испытание для вице-спикера

Нардеп-слуга Жан Беленюк придумал тяжелое испытание для вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и его младшего брата, депутата-слуги Николая. Он передал им эстафету очень своеобразного челленджа.

Жан Беленюк снял видео, как он приседает несколько раз, держа вертикально на плечах взрослого мужчину. Причем человек явно не меньше него ростом и не меньше весит, чем сам Беленюк. Видно, что приседать с таким "грузом" на плечах не просто. Но неоднократный чемпион мира по греко-римской борьбе Беленюк с этим справился и решил передать этот челлендж братьям-нардепам Стефанчукам, которые выделяются на депутатском фоне своим крепким телосложением.

"Передаю этот спортивный челлендж братьям Стефанчукам. Ребята, давайте сделаем это вместе!" – обращается Беленюк в кадре к своим коллегам.

При этом в подписи к своему видео он добавил:

"Хоть и передал его братьям Стефанчукам, попробовать повторить может каждый желающий, главное при этом быть осторожным".

В этой же публикации, кроме видео, есть еще и фото Жана Беленюка с братьями Стефанчуками. Старший, Руслан Стефанчук - первый вице-спикер Верховной Рады, а младший, Николай – народный депутат-мажоритарщик, который входит во фракцию "Слуги народа". На фоне двух крепких Стефанчуков жилистый Беленюк выглядит словно подросток.

"По ребятам видно, что им такое будет легко. Модернизируй им под их уровень. Например: балансируя на канате", "Осторожно, эти и съесть могут!)", "Прикольно! Но если бы приседания делал с одним из парней из второго фото, то был бы хит сезона", - написали Жану Беленюку в комментариях к его видео.

Не остался в стороне и вице-спикер Руслан Стефанчук, которому была передана эстафета.

"А ты будешь с нами двумя приседать на плечах, или по одному ?", - ехидно спросил вице-спикер. "По одному :) с двумя сразу - это уже будет выше моих сил :)" – скромно ответил Беленюк.

Напомним, Руслан Стефанчук рассказал, что на внутренних заседаниях фракции "слуг" бывает очень жарко. Каждый депутат готов отстаивать свое мнение. Он также заявил, что у властей недостаточно коммуникации с обществом.