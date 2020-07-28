Болгария изменила правила въезда для украинцев

Правительство Болгарии усложнило въезд на свою территорию туристам из ряда стран, среди которых Украина.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте министерства здравоохранения Болгарии.

Согласно заявлению, с 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа.

Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля.

Также отмечается, что въезд с отрицательным ПЦР-тестом разрешен гражданам других третьих стран, которые едут с определенными целями: деятельность сезонных сельскохозяйственных рабочих и работников в сфере туризма; путешествия с целью учебы; путешественники с гуманитарными целями, а также с целью торговой, экономической и инвестиционной деятельности.

ПЦР-тест не нужен лицам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС , Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса , Уругвая.

Ранее Хорватия ввела для украинцев обязательную 14-дневную самоизоляцию или наличие теста на коронавирус.