Также Киеврада присвоила имя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе.

Депутаты Киевской городской рады переименовали улицу РоSSийскую в Дарницком районе столицы в честь погибшего на Донбассе бойца Национальной гвардии Юрия Литвинского.

Об этом сообщается на сайте Киеврады.

Литвинский - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс". Он участвовал в освобождении Донбасса от роSSийских оккупационных войск и погиб от пули снайпера.

Во время общественного обсуждения, которое проходило на сайте КГГА, 94% поддержали идею такого переименования. Всего к голосованию подключились 659 человек.

Также Киеврада присвоила имя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Наименование в честь выдающегося украинского писателя поддержали 96% участников голосования.

Олесь Бердник - выдающийся писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы (УХГ), политзаключенный советских лагерей. Лидер гуманистического объединения "Украинская духовная республика".

Напомним, в декабре прошлого года депутаты Киеврады поддержали ряд переименований улиц и присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе столицы название "Парк защитников Украины".